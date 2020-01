La fidanzata gli impone un Aut Aut: “O me o il gatto”. Lui sceglie il gatto (Di lunedì 6 gennaio 2020) «Devi scegliere tra me e il tuo gatto». È l’ultimatum che un uomo si è sentito fare da parte della sua fidanzata. I due si erano lasciati per differenti credenze religiose, ma provavano ancora dei sentimenti l’una per l’altro, quindi la ragazza è tornata a farsi sentire con la sconvolgente proposta, forse una sorta di “prova d’amore”: (Continua…) «Mi ha chiamato e mi ha detto che se volevo tornare con lei, avrei dovuto liberarmi del mio gatto». Lui l’ha ascoltata e poi ha fatto la sua scelta: «Beh, allora credo che questo sia un addio – scrive l’uomo su Imugr -. Questo è il mio gatto, Hobbes. Ho 33 anni e Hobbes è la cosa più vicina a un figlio per me». (Continua…) Insieme sono una famiglia e sbarazzarsi di un membro della famiglia non è una scelta immaginabile. Hobbes porta un sacco di gioia e sciocche buffonate nella vita del suo papà umano. «Amo il mio ... Leggi la notizia su howtodofor

