Kenya, tentano di entrare in un campo militare britannico: arrestati (Di lunedì 6 gennaio 2020) Tre persone sospettate di “terrorismo” sono state arrestate per aver tentato di entrare in un campo militare britannico in Kenya. A riferirlo è la polizia: il fatto risalirebbe a ieri sera. Sempre ieri tre americani sono rimasti uccisi in un attacco degli Shabaab in una base Usa nel Paese africano: si tratta di un soldato e due contractor Usa, uccisi ieri dai jihadisti somali durante un assedio alla base navale di Camp Simba al confine con la Somalia durato dieci ore. «Nessun legame con quanto succede in Medio Oriente», hanno detto i jihadisti ad Al Jazeera. In copertina il Camp Simba in Lamu, Kenya, 2 dicembre 2015. EPA/Brendan Warner Leggi anche: Silvia Romano, le autorità somale indagano su 23 jihadistiKenya, arrestato il ministro delle Finanze, coinvolta un’azienda di costruzione italianaIn Kenya, gli assorbenti si scambiano con il sesso L'articolo Kenya, ... Leggi la notizia su open.online

