Hazel e la gattina abbandonata (Di lunedì 6 gennaio 2020) Questa è la storia di Hazel, un bellissimo cagnolino che ha dimostrato un grande altruismo e bontà. Hazel un Chihuahua vive ad Abilene, in Texas, e ha sorpreso sua madre, Monica Burks, portando a casa una gattina abbandonata. Hazel era stata lasciata fuori, perchè stava facendo la sua solita passeggiatina attorno all’isolato anche per fare i bisogni, ma non è tornata subito. Quando Monica guardò fuori per vedere dove fosse arrivato il suo cagnolino, rimase sorpresa di vedere Hazel rimanere fermo vicino a una tettoia senza muoversi. Hazel continuava ad attirare l’attenzione sul debole miagolio proveniente da sotto la loro tettoia. Ha rifiutato di lasciare il posto, nonostante piovesse molto fino a quando non è stata in grado di convincere la gattina ad uscire dal suo nascondiglio. Una ... Leggi la notizia su bigodino

