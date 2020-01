Grande Fratello Vip 4, pubblicata la copertina con tutti i concorrenti (Di lunedì 6 gennaio 2020) Mercoledì 8 alle ore 21.10 inizierà su Canale 5 la quarta edizione del Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini e con la presenza dei due opinionisti Wanda Nara e Pupo. Nei giorni scorsi vi abbiamo elencato tutti i concorrenti che varcheranno la porta delle celebre casa situata a Cinecittà: un cast variegato che, secondo gli esperti, potrebbe regalare molto materiale agli appassionati del reality. Pochi minuti fa invece è stata svelata da TV Sorrisi e Canzoni la copertina che, per la prima volta, immortala tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip in gioco, insieme al conduttore. All’appello, nella copertina, mancano solo gli opinionisti e i quattro ex concorrenti del reality, che andranno subito al televoto: solo due di loro infatti potranno entrare in casa. View this post on Instagram Il cast del #GFVIP. Per chi tifate? A post shared ... Leggi la notizia su trendit

