"Fermatevi" (Di lunedì 6 gennaio 2020) “L’attuale ciclo di violenze in Iraq deve essere fermato”. È l’appello che arriva da una dichiarazione congiunta, diffusa nella tarda serata di domenica 5 gennaio, di Angela Merkel, Emmanuel Macron e Boris Johnson. I tre leader invitano alla moderazione nel Golfo Persico, dove la tensione è massima dopo il raid Usa che ha ucciso il generale iraniano Qassem Soleimani. Nel documento si sottolinea “l’urgente necessità di un de-escalation” della situazione e si chiede “a tutte le parti di esercitare il massimo della moderazione e della responsabilità”.I tre leader si rivolgono poi, in particolare, all’Iran. Invitano ad evitare nuove violenze o attività nucleari, e chiedono a Teheran di rispettare l’accordo sottoscritto nel 2015. L’Iran, però, però annunciato ieri di non ... Leggi la notizia su huffingtonpost

