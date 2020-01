Chi è Patrizia Vacondio, la moglie ‘musa’ di Nek (Di lunedì 6 gennaio 2020) Laura non c’è. E non ci sarà mai perché nella vita di Nek c’è Patrizia, ovvero Patrizia Vacondio, che dal 2006 è la donna di uno che è stato considerato, almeno dagli anni Novanta in poi, tra gli uomini più belli della canzone e del panorama mediatico italiano. Insieme hanno una figlia, Beatrice, che si somma all’altra figlia di Patrizia, nata da un matrimonio precedente. Patrizia, poi, è una vera musica per Nek. A sua moglie sono dedicate ben cinquanta canzoni del repertorio del cantante. Fra tutte Fatti avanti amore, che nel 2015 rischiò di arrivare prima a Sanremo per poi farsi battere da Il Volo, che in quei giorni era in pieno spolvero da successo. La canzone però risultò la vincitrice morale. LEGGI ANCHE: Chi è l’ex marito di Heather Parisi. Impossibile cercare un gossip tra i due. Nessun tradimento, nessun cornino. Solo tanto amore, che magari non fa notizia, ma fa sempre ... Leggi la notizia su cronacasocial

