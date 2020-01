Checco Zalone, La Russa: “Ha truffato con trailer sovranista ma suo film è una storiella noiosa. Boldrini ci metterebbe più passione” (Di lunedì 6 gennaio 2020) Il senatore di Fratelli d’Italia, Ignazio La Russa, lancia in resta contro Checco Zalone e il suo nuovo film “Tolo tolo”: dopo aver stroncato il lungometraggio su Twitter, il politico sceglie la trasmissione “Lavori in corso”, su Radio Radio, per ribadire la sua recensione negativa e per spiegare le ragioni delle sue critiche. “Mi sono annoiato, ho sonnecchiato per tutto il tempo nel cinema – afferma – A me Zalone è sempre piaciuto, mi è simpatico, ma questo suo film mi ha deluso: è di una noia profonda, non si ride mai. Si tratta di una storiellina buonista, scontata, banale. La parte che mi ha fatto più schifo è la scena in cui ci sono dei soldati italiani in missione in Africa. Recano la nostra bandiera e senza alcuna ragione vengono dipinti nella maniera peggiore che io abbia mai visto. La verità è che Checco Zalone ha ceduto la sua ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

