Calciomercato Lazio, interesse dei biancocelesti per Pjaca (Di lunedì 6 gennaio 2020) Calciomercato Lazio, i biancocelesti avrebbero messo gli occhi su Marko Pjaca che è ai margini del progetto Juventus Il ds Tare ha già detto che la Lazio non farà operazioni clamorose in questa sessione di Calciomercato. Non è detto però che non si possa pensare, oltre che alle uscite, anche ad un colpo dell’ultimo minuto. Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport si sarebbero accesi i riflettori su Marko Pjaca. Il calciatore è tornato dal prestito alla Fiorentina ma è ai margini della Juventus che vorrebbe mandarlo di nuovo alla Dinamo Zagabria. Sono molti i club interessati al croato tra cui Cagliari in pole ma anche Verona e Parma. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

