Byton - La M-Byte ritorna al Ces di Las Vegas (Di lunedì 6 gennaio 2020) La Byton è tornata al Ces di Las Vegas a due anni dalla presentazione del primo prototipo della M-Byte. Il costruttore ha esposto nuovamente la Suv elettrica, già vista anche al Salone di Francoforte dello scorso anno, annunciando una serie di partnership e alcune delle funzionalità dell'infotainment da 48" che caratterizzerà il modello di serie. Il debutto commerciale è previsto per i prossimi mesi: la sport utility a zero emissioni dovrebbe arrivare anche in Europa nel corso del 2021 con prezzi attorno ai 45.000 euro. Due batterie e fino a 480 CV di potenza. Le caratteristiche tecniche sono invariate rispetto al modello esposto negli scorsi mesi in Germania: per la Suv sono previste due versioni con batterie da 72 e 95 kWh con trazione posteriore o integrale. L'autonomia sarà rispettivamente di 360 e 435 km nel ciclo Wltp con potenze dai 272 CV della due ruote motrici ai 408 CV ... Leggi la notizia su quattroruote

Byton Byte Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Byton Byte