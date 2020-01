Boeing, scoperto nuovo problema per il 737 Max: il difetto nel cablaggio della coda (Di lunedì 6 gennaio 2020) Lavinia Greci La task force di tecnici del colosso statunitense, impegnata nella revisione della sicurezza del velivolo, ha individuato un difetto, che si aggiunge a quello del software anti-stallo Dal marzo scorso non vola più a causa di due incidenti mortali che, in Indonesia e in Etiopia, hanno causato la morte di 346 persone. E, nei primi giorni dell'anno, si sono concrettizzati nuovi problemi per il 737 Max, l'aereo della Boeing che, probabilmente, rimarrà ancora fermo per la scoperta di nuovi inconvenienti nelle sue strutture. La task force di tecnici del colosso statunitense impegnata nella revisione della sicurezza del velivolo ha, infatti, individuato un problema che si aggiunge a quello del software anti-stallo, ritenuto responsabile (almeno in parte) degli schianti: un difetto nel cablaggio che contribuisce al controllo della coda del velivolo. Le verifiche A ... Leggi la notizia su ilgiornale

