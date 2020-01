Berardi stizzito per l’arbitraggio di Irrati in Genoa-Sassuolo – FOTO (Di lunedì 6 gennaio 2020) Domenico Berardi ha commentato con un post sui social l’arbitraggio di Irrati in Sassuolo-Genoa. Il post dell’attaccante Domenico Berardi è stato protagonista del turbolento Sassuolo-Genoa. L’attaccante neroverde ha subito un fallo da Criscito in occasione del decisivo gol di Pandev ma Irrati ha lasciato proseguire senza fischiare la punizione. Per questo motivo Berardi ha commentato con ironia sui social la decisione di Irrati, postando una FOTO del fallo del capitano Genoano. #Berardi non ci sta #GenoaSassuolo #Irrati pic.twitter.com/vQf056cMxI — Antonio Parrotto (@AntonioParr8) January 6, 2020 Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

