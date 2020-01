Basket, Daniel Hackett si frattura il mignolo nel derby tra CSKA a Khimki (Di lunedì 6 gennaio 2020) Come riporta Basketinside.com, Daniel Hackett, play azzurro attualmente in formissima e reduce da due brillantissime prestazioni in Eurolega (28 punti contro Milano e 24 contro il Panathinaikos), è stato costretto a fermarsi in seguito a un infortunio al mignolo patito nel derby moscovita tra il suo CSKA e il Khimki. Ancora non è chiara l’entità dell’infortunio né quelle che saranno le conseguenze. Hackett, il quale si è di recente ritirato dalla nazionale italiana per lasciare spazio ai giovani, potrebbe giocare con un tutore o prendersi un periodo di riposo. Ma non va scartata nemmeno l’ipotesi di un’operazione. CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI Basket luca.saugo@oasport.it Loading… Loading… Twitter: @LucaSaugo Clicca qui per seguire OA Sport su InstagramClicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina FacebookClicca qui per iscriverti al ... Leggi la notizia su forzazzurri

