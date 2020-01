Ascolti Domenica In, Da noi a ruota libera: Venier e Fialdini in calo (Di lunedì 6 gennaio 2020) Domenica In, Ascolti 5 gennaio 2020: Mara Venier in calo rispetto a settimana scorsa È andata in onda ieri, 5 gennaio 2020, una nuova puntata di Domenica In e questi sono stati gli Ascolti per Mara Venier: 2.913.000 telespettatori e il 17.80% di share nella prima parte e 2.597.000 telespettatori e il 18.20% di share nella seconda. Insomma, se la prima parte del contenitore Domenicale di Rai 1 è pressoché stabile nei valori assoluti (ma in leggero calo nello share, ndr), il calo è dovuto alla seconda parte, dove perde 400 mila telespettatori e 2% percentuali rispetto a 7 giorni fa. Anche ieri, comunque, è stata una puntata super divertente per Domenica In con Mara Venier, che è tornata in diretta dopo la gaffe di settimana scorsa quando Mara, per sbaglio, fece vedere sulla cartelletta la data di registrazione. Ospiti della puntata di ieri sono stati Sandra Milo (che è tornata da Mara ... Leggi la notizia su lanostratv

