Al Bano e Romina non convincono più: Alberto Angela li supera (Di lunedì 6 gennaio 2020) Al Bano e Romina non convincono più e in tv vengono battuti da Alberto Angela. Carrisi e la Power sono stati i protagonisti del secondo appuntamento di 55 passi nel sole, lo show che racconta la lunghissima carriera del cantante di Cellino San Marco. Sul palco, insieme ai figli Yari, Cristel e Romina Jr, la coppia ha ripercorso i momenti più belli di una vita insieme, ma anche i drammi, come la scomparsa della primogenita Ylenia. Una trasmissione coinvolgente che, giunta al suo secondo appuntamento, è stata però battuta da Alberto Angela. Il divulgatore scientifico è tornato in tv con un nuovo appuntamento di Meraviglie – La penisola dei tesori, vincendo la sfida contro Al Bano e Romina. Angela infatti ha raccolto di fronte alla tv ben 4.649.000 pari al 23% di share, mentre 55 Passi nel Sole ha registrato circa 2.094.000 pari all’11.4% di share. Una vittoria netta che ha ... Leggi la notizia su dilei

