Uomini e Donne: l’ex tronista Nilufar Addati si è rifatta il seno (Di domenica 5 gennaio 2020) Nilufar Addati è rifatta: la confessione dell’ex tronista di Uomini e Donne Anche Nilufar Addati ha ceduto al fascino del bisturi. L’ex tronista di Uomini e Donne si è rifatta il seno, come rivelato in alcune storie di Instagram. L’italo-persiana ha approfittato delle festività natalizie per sottoporsi all’operazione di mastoplastica additiva. Una scelta che la … L'articolo Uomini e Donne: l’ex tronista Nilufar Addati si è rifatta il seno proviene da Gossip e Tv. Leggi la notizia su gossipetv

