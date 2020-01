Traffico Roma del 05-01-2020 ore 17:30 (Di domenica 5 gennaio 2020) Traffico SUL TRATTO URBANO DELLA Roma-TERAMO, FILE DA PORTONACCIO VERSO LA TANGENZIALE IN CITTÀ AL QUADRARO RALLENTAMENTI IN VIA FABRIZIO LUSCINO PER UN INCIDENTE AVVENUTOA ALL’ ALTEZZA VIA VALERIO PUBLICOLA AL PRENESTINO-LABICANO, ALTRO INCIDENTE CON RALLENTAMENTI IN VIA AQUILONIA NEI PRESSI DI VIA TEANO ATTIVO FINO ALLE 20.30 DI QUESTA SERA BLOCCO DEI VEICOLI PIÙ INQUINANTI ALL’INTERNO DELLA ZTL-FASCIA VERDE OGGI AL PALAZZO DELLO SPORT DELL’EUR SUL PALCO IN SCENA “NOTRE DAME DE PARIS”, CON UN DOPPIO APPUNTAMENTO IL PRIMO IN CORSO DALLE ORE 16 E POI DI NUOVO ALLE 21. POSSIBILI DISAGI PER IL Traffico SULLA CRISTOFORO COLOMBO. IN SERATA, ALLO STADIO OLIMPICO, I GIALLOROSSI ALLE 20.45 AFFRONTERRANO IL TORINO E COME DI CONSUETO ATTIVE MISURE DI SICUREZZA E DALLE 17, SCATTERANNO LE LIMITAZIONI AL Traffico INFILE IL TRASPORTO: PER RAGGIUNGER LE VIE COMMERCIALI DEL CENTRO IN SERVIZIO FINO ... Leggi la notizia su romadailynews

