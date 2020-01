Traffico Roma del 05-01-2020 ore 10:30 (Di domenica 5 gennaio 2020) CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULLA RETE VIARIA CITTADINA DELLA CAPITALE, DA SEGNALARE PERO’ UN INCIDENTE IN VIA GIOVANNI GIOLITTI. UN INCENDIO E’ SEGNALATO INVECE IN VIA QUARRATA, SIAMO A FIDENE, SONO POSSIBILI RALLENTAMENTI . PRUDENZA INVECE IN VIA DEI GENIERI E’SEGNALATO OLIO SUL MANTO STRADALE. POSSIBILI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA DEL CANALE DELLA LINGUA IN PROSSIMITA’ DELLA VIA CRISTOFORO COLOMBO. CHIUSA FINO ALLE ORE 21.30, PIAZZA DELLA BALDUINA ,PER LA MANIFESTAZIONE MAMMA CHE BEFANA. CHIUSA ANCHE , OGGI E DOMANI, LA CARREGGIATA CENTRALE DI PIAZZALE DELLE MEDAGLIE D’ORO , TRA VIA DELLE MEDAGLIE D’ORO E LA VIA TRIONALE, PER LA MANIFESTAZIONE ARRIVANO I RE MAGI E LA BEFANA. POSSIBILI DISAGI IN ZONA. TRASPORTO PUBBLICO INTERROTTA LA LINEA TERMINI CENTOCELLE TRA PONTE CASILINO E TERMINI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER UN AUTO FERMA SUI BINARI IN VIA GIOLITTI. IN ALTERNATIVA ... Leggi la notizia su romadailynews

CCISS_Ministero : A1 Roma-Napoli code per 10 km causa traffico intenso tra Svincolo Santa Maria Capua Vetere (Km 729) e A1 Svincolo… - VAIstradeanas : 10:32 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 05-01-2020 ore 10:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -