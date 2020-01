Rula Jebreal non andrà a Sanremo. Stop dalla Rai: «Meglio lasciar perdere, non si fa politica» (Di domenica 5 gennaio 2020) Sfuma la presenza di Rula Jebreal sul palco del Festival di Sanremo. Il no alla giornalista italo-palestinese sarebbe arrivato dai vertici delle Rai, che hanno frenato la proposta di Amadeus diffusa nei giorni scorsi da Dagospia e che aveva scatenato chiassosi polveroni soprattutto tra i commentatori sovranisti. Come riporta Repubblica, qualcuno «ai piani alti» di viale Mazzini ha Stoppato l’idea del direttore artistico del Festival al momento della formalizzazione del contratto. Dai vertici di viale Mazzini sarebbe partito il consiglio per Amadeus di «lasciar perdere» visto che il Festival «si sarebbe trasformato in un luogo per fare politica». «Questioni di opportunità», dunque. C’era già l’accordo A lanciare l’indiscrezione dell’incontro, in un hotel di Milano, tra Amadeus e la giornalista era stato il sito Dagospia sollevando un vero e proprio ... Leggi la notizia su open.online

