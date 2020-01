Programmi TV di stasera, lunedì 6 gennaio 2019. Su La7 al via «Eden – Un pianeta da salvare» con Licia Colò (Di lunedì 6 gennaio 2020) Licia Colò Rai1, ore 20.35: I Soliti Ignoti – Speciale Lotteria Italia Come da tradizione, il 6 gennaio torna l’appuntamento con I Soliti Ignoti – Speciale Lotteria Italia, la puntata speciale dello show condotto da Amadeus, abbinato anche quest’anno alla Lotteria Italia nella serata dell’estrazione finale dei biglietti fortunati. Nel corso della puntata verranno svelati i 5 biglietti vincenti i premi di prima categoria, tra cui il primo premio del valore di 5 milioni di euro. Sarà una serata ricca di grandi ospiti, durante la quale Amadeus annuncerà i 22 Big in gara al prossimo Festival di Sanremo. La partita vedrà come protagonista un concorrente del game e coinvolgerà diversi personaggi dello spettacolo, sia come ignoti che come protagonisti di un gioco finale che appassionerà il pubblico. I 5 biglietti verranno, infatti, abbinati a 5 personaggi famosi che si sfideranno e ... Leggi la notizia su davidemaggio

