Paolo Jannacci a Sanremo 2020: ha diretto l'orchestra del Festival (Di domenica 5 gennaio 2020) Paolo Jannacci parteciperà al Festival di Sanremo 2020, diretto e condotto da Amadeus. Erede della straordinaria classe del padre Enzo, musicista raffinato, rinomato artista jazz e affermato autore di colonne sonore, Paolo Jannacci si misura per la prima volta col palco dell'Ariston da concorrente. Finora era stato al Festival come direttore d'orchestra (Sanremo 1998 e Sanremo 2004) per accompagnare, rispettivamente, il padre Enzo in gara con Quando un musicista ride e Pacifico con Solo un sogno. e a Sanremo 2019 come ospite di Enrico Nigiotti nella serata dei duetti. E quest'anno Nigiotti e Jannacci saranno 'rivali', visto che sono entrambi in gara a Sanremo 2020 tra i Big.Paolo Jannacci a Sanremo 2020: ha diretto l'orchestra del Festival pubblicato su TVBlog.it 05 gennaio 2020 20:00. Leggi la notizia su blogo

ishtar3000 : @CutriGiorgio @HuffPostItalia ?? Lui (nella foto) é Paolo Jannacci, figlio di Enzo Jannacci!!! Dice che Giorgio Gab… - mmanca : RT @HuffPostItalia: Paolo Jannacci: 'J-Ax per me è quello che Gaber fu per mio padre' - StefanoLamp : RT @scarpdetenis: ???? “??????????????`” è il primo disco da cantautore per Paolo Jannacci. Sulla scia del padre Enzo #Jannacci, del quale riprende… -