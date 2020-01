Massimo Giletti in lutto, su Instagram il dolore di Corona per l’amico (Di domenica 5 gennaio 2020) Un grave lutto ha colpito uno dei protagonisti della televisione italiana, il padre di Massimo Giletti infatti è scomparso alcuni giorni fa nell’ospedale di Novara. Fabrizio Corona, amico del presentatore tv, ha mostrato tutta la sua solidarietà e l’affetto in questo momento così complicato. L’imprenditore novantenne Emilio, padre di Giletti è scomparso alcuni giorni fa, lasciando nel cuore di suo figlio e della famiglia intera un grande dolore. L’uomo era il proprietario dell’azienda tessile omonima, la Giletti S.p.A., all’interno della quale lo stesso Massimo ha lavorato come operaio. “Mio padre mi ha insegnato la semplicità. Da lui ho imparato a tenere duro e ad avere le spalle larghe”, così il giornalista e conduttore televisiv ha parlato del rapporto con papà Emilio. E ora, il conduttore di Non è l’Arena ha dovuto dirgli addio, suo padre infatti, ricoverato nell’ospedale di Novara ... Leggi la notizia su dilei

