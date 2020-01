L’Iran prepara la ‘vendetta’ contro gli Usa: l’arsenale a disposizione di Teheran (Di domenica 5 gennaio 2020) Dai missili ai minisommergibili: le armi a disposizione dell’Iran. Un arsenale di tutto rispetto per Teheran, pronta a colpire gli Usa. ROMA – La guerra sembra essere alle porte con l’Iran che è pronta ad utilizzare le proprie armi per la ‘vendetta’. Nessuno sconto da parte di Teheran che ha ribadito l’intenzione di attaccare gli Stati Uniti dopo la morte di Soleimani. Una rappresaglia, come confermato dalla Cnn, che sarà specialmente di carattere militare e per questo si potrebbe ricorrere ad un arsenale di tutto rispetto. L’arsenale a disposizione dell’Iran: i missili I missili non mancano. L’Iran ha a disposizione diversi esemplari anche a lungo raggio sui mille chilometri senza dimenticare il kit di precisione per rendere i razzi ancora più rustici. Nel mirino presto potrebbero entrare le istallazioni americane ... Leggi la notizia su newsmondo

