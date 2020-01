Katia Ricciarelli, l’aborto e la confessione: “Dio mi ha punita così” (Di domenica 5 gennaio 2020) Katia Ricciarelli è tornata a parlare di uno degli aspetti più dolorosi della sia vita. L’aborto viene vissuto dalla cantante come una punizione divina per ciò che faceva nella sua vita. Non è stata tutta rose e fiori la vita di Katia Ricciarelli. Il famoso soprano, ex moglie di Pippo Baudo (sposato nel 1986), si … L'articolo Katia Ricciarelli, l’aborto e la confessione: “Dio mi ha punita così” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

RaiDue : La domenica è #SettimanaVentura ?? Domani ore 11.10 su #Rai2, in studio ci saranno Katia Ricciarelli, Mario Tricca e… - AstiGioachino : RT @RaiDue: La domenica è #SettimanaVentura ?? Domani ore 11.10 su #Rai2, in studio ci saranno Katia Ricciarelli, Mario Tricca e tante altre… - annacastingtv12 : RT @RaiDue: La domenica è #SettimanaVentura ?? Domani ore 11.10 su #Rai2, in studio ci saranno Katia Ricciarelli, Mario Tricca e tante altre… -