Incidente di caccia: morto assessore in Sardegna (Di domenica 5 gennaio 2020) Incidente di caccia in Sardegna: un 43enne è morto sul colpo, raggiunto da una fucilata mentre partecipava a una battuta nelle campagne di Aggius, in Gallura. Si tratta di Andrea Altea, assessore al Turismo del Comune gallurese. Le indagini sono affidate ai Carabinieri della compagnia di Tempio Pausania.L'articolo Incidente di caccia: morto assessore in Sardegna Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

