Immobile sulla sirena: la Lazio vince in rimonta anche a Brescia (1-2) (Di domenica 5 gennaio 2020) Non gioca una grande partita, va sotto al 18′ (gol di un ottimo Balotelli), ma vince la nona partita consecutiva in campionato e va a -3 da Inter e Juventus a parità di incontri giocati. La Lazio parte fortissimo anche nel 2020 e ringrazia il suo bomber Ciro Immobile: è lui a pareggiare su rigore al 41′ e, soprattutto, a segnare al 91′ il gol da tre punti in una sfida difficilissima e a lungo bloccata dall’organizzazione della squadra di Corini. Che, però, cade quando la Lazio segna il gol numero 6 di questo campionato nei minuti di recupero. La giocata di Balo La trasferta del Rigamonti è la classica trappola per la Lazio, e non solo per l’astio tra le due tifoserie. Il Brescia di Corini è corto, affamato e con alcune individualità di spessore. Gioca, soprattutto, senza paura e con il plus dell’aggressività spiegato sul terreno del gioco. E ... Leggi la notizia su open.online

