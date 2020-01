Code A14, fino a 15 km di incolonnamenti: 3 ore e 40 minuti per percorrere Vasto-Ancona. Ecco chi può chiedere il rimborso del pedaggio (Di domenica 5 gennaio 2020) Tre ore e 40 minuti per percorrere il tratto tra Vasto e Ancona e fino a 15 chilometri di Code. Il controesodo si trasforma in un incubo lungo la A14 tra Abruzzo e Marche. Così Autostrade ha deciso che gli automobilisti che dovessero subire ritardi significativi nei tempi di viaggio lungo la Bologna-Taranto potranno presentare la richiesta di rimborso per i transiti avvenuti tra le 12 di domenica 5 gennaio e alle 10 di martedì 7 gennaio. La concessionaria ha pubblicato i dettagli del piano straordinario adottato per assistere chi rientra dalle festività. Il rimborso sarà “riferito al pedaggio – comunica Autostrade – corrisposto per la porzione di tratta percorsa tra Vasto Nord e Porto S. Elpidio verso Ancona e pari al 100% dell’importo se la velocità media registrata dai sensori presenti su strada risulterà inferiore ai 50 km/h nella fasce orarie in cui è avvenuto il ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

