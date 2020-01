Coda troppo lunga in autostrada? Ora arrivano i rimborsi (Di domenica 5 gennaio 2020) Federico Giuliani In alcuni casi potranno scattare rimborsi pari al 100% del pedaggio pagato in autostrada. Ecco l'indirizzo a cui inoltrare le richieste Autostrade per l'Italia rimborserà tutti quegli automobilisti che nei giorni 5, 6 e 7 gennaio dovessero rimanere intrappolati nelle maxi-code che si formeranno in alcune tratte della A14, la cosiddetta autostrada Adriatica. La società Autostrade per l'Italia ha emesso un comunicato che parla chiaro: “Gli automobilisti che dovessero subire ritardi significativi nei tempi di viaggio lungo le tratte della A14 oggetto di provvedimento da parte dell’Autorità giudiziaria potranno inviare una richiesta di rimborso”. C'è da scommettere che l'indirizzo sarà senza ombra di dubbio inondato di mail e richieste. Una simile decisione è maturata dopo la giornata infernale di ieri, quando il tratto abruzzese della A14, colpito dai ... Leggi la notizia su ilgiornale

