Violenza sessuale a Udine, il commento di un consigliere: “Se l’è cercata” (Di sabato 4 gennaio 2020) Bufera su un consigliere comunale di San Daniele (Udine) dopo un commento sullo stupro denunciato da una giovane a Capodanno. “Se l’è cercata“, aveva scritto prima di rimuovere quelle parole apparse sulla pagina Facebook dell’emittente locale Telefriuli. Autore del post – che ha scatenato un moto di indignazione e l’immediata reazione del sindaco, Pietro Valent – l’ex leghista Giovanni Candusso. Il commento del consigliere: “Se l’è cercata” Intorno alla figura di Giovanni Candusso, consigliere comunale di San Daniele del Friuli, imperversa la bufera. Al centro della polemica un commento sulla Violenza sessuale denunciata da una 30enne pochi giorni fa, a Udine – che lo stesso avrebbe pubblicato sulla pagina Facebook dell’emittente televisiva locale Telefriuli (per poi rimuoverlo) – in cui una frase spicca tra tutte: “Se l’è cercata“. Nel rivolgersi a un altro utente, durante ... Leggi la notizia su thesocialpost

laperlaneranera : Da considerare l'abbandono del padre Imam che è determinante in senso più sfavorevole per ogni Figlia abbandonata p… - Zitella_anna : RT @squopellediluna: Giovanni Candusso, consigliere comunale eletto con la Lega (e poi cacciato) nel comune di San Daniele del Friuli, ha p… - angeladlv2 : RT @07Emmedi: Capodanno ad Udine: gruppi di immigrati completamente ubriachi gettavano petardi in mezzo alle famiglie, che infatti sono let… -