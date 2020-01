Tributo a Pino Daniele: messa, pianoforte sul lungomare e omaggi (Di sabato 4 gennaio 2020) Il 4 gennaio del 2015 moriva Pino Daniele: a cinque anni dalla scomparsa del cantante, Napoli ha deciso di organizzare un Tributo all’artista. Infatti, per l’anniversario sono previsti omaggi, concerti, flash mob e una messa. Le canzoni di “Pinotto” vengono trasmesse nelle vie del paese, nei negozi e per le radio locali in ricordo dell’artista che ci lasciò 5 anni fa. L’organizzazione degli eventi si deve a Nico Musella in collaborazione con Enzo Mautone, cantante degli Esona Ancor, ma anche agli amici e fan dell’artista scomparso. Napoli, Tributo a Pino Daniele Moltissimi gli eventi in programma per celebrare il quinto anniversario dalla morte di Pino Daniele: Napoli, come Tributo, trasmette le sue canzoni per le vie della città. Alle ore 12:30, inoltre, il parroco Salvatore Giuliano celebra la messa in ricordo dell’artista nella chiesa ... Leggi la notizia su notizie

