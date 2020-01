Tournée 4 Trampolini Bischofshofen 2020: programma, orari e tv. Il calendario completo (Di sabato 4 gennaio 2020) Sarà l’ultima sfida, la più importante nel calendario della Tournée dei 4 Trampolini: quella di Bischofshofen, in Austria. Qui si decidono i vincitori, i vinti e le storie del salto con gli sci mondiale, e così sarà ancora una volta sul Dreikönigsspringen. Vedremo la successione a Ryoyu Kobayashi oppure la prosecuzione del regno del nipponico. Sarà una gara, quella di Bischofshofen, con tanta incertezza al suo interno, se non altro perché la Tournée ancora un padrone non ce l’ha, a differenza dello scorso anno in cui Kobayashi prima distrusse la concorrenza già in Germania e poi si presentò di fronte alla Storia di questo sport con il Grande Slam. Questa volta i rivali ci sono, e portano il nome di Karl Geiger (Germania) e Dawid Kubacki (Polonia). Attenzione, però: non è da sottovalutare la prospettiva di una rimonta di Marius Lindvik (Norvegia), in grandissima forma dopo il ... Leggi la notizia su oasport

