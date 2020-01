Tour de Ski 2020, Lucia Scardoni eccelle nelle qualificazioni ed è seconda! Pass per Brocard, Comarella out di un soffio (Di sabato 4 gennaio 2020) Arrivano ottimi segnali dalla Val di Fiemme nelle qualificazioni della sprint a tecnica classica che aprono la penultima giornata del Tour de Ski 2020. Al di là della classifica comandata dall’americana Jessica “Jessie” Diggins (3’04″26), infatti, sui 1200 metri di casa emerge Lucia Scardoni, che le si posiziona subito alle spalle con un ritardo di 48 centesimi, riportando alla mente un quasi analogo episodio a Ruka, quando lei e Greta Laurent furono prima e terza. In quell’occasione, però, le due azzurre non furono fortunate e uscirono nei quarti. Al terzo posto la svedese Jonna Sundling, che con 1″40 di ritardo da Diggins precede la connazionale di quest’ultima Sadie Maubet Bjornsen di tre centesimi. Quinta la finlandese Anne Kylloenen a 1″75, mentre è sesta una delle possibili, principali protagoniste di oggi non solo per la gara, ... Leggi la notizia su oasport

ItaliaTeam_it : EVVAIII! ?? A Lenzerheide Federico #Pellegrino sul secondo gradino del podio nella sprint tl! RT per il fondista… - OA_Sport : Tour de Ski 2020, Lucia Scardoni eccelle nelle qualificazioni ed è seconda! Pass per Brocard, Comarella out di un s… - zazoomblog : LIVE Tour de Ski 2020 Sprint Val di Fiemme in DIRETTA: Lucia Scardoni seconda in qualificazione! Federico Pellegrin… -