Tennis, ATP Doha 2020: Lorenzo Sonego e Marco Cecchinato nel main draw. Wawrinka e Rublev i favoriti (Di sabato 4 gennaio 2020) Si potrebbe definirlo un torneo “survived” quello ATP 250 di Doha (Qatar). Sì, perchè nei giorni in cui l’ATP Cup 2020 catalizza l’attenzione di molti, l’unico evento “tradizionale” ad essere sopravvissuto a questo “wind of change” è proprio quello qatariano. Dal 6 all’11 gennaio il Qatar ExxonMobil Open andrà in scena e i fari saranno puntati sullo svizzero Stan Wawrinka e sul russo Andrey Rublev, prime due teste di serie, nonché sul francese Jo-Wilfried Tsonga e sul canadese Milos Raonic, n.3 e n.4 del seeding. Un torneo nel quale una spruzzata d’azzurro vi sarà. Saranno infatti due gli italiani al via, ovvero Lorenzo Sonego e Marco Cecchinato. Il piemontese affronterà al primo turno il serbo Laslo Djere in un match particolarmente insidioso, mentre il palermitano (grazie ad una wild card) sarà nel main draw ed ... Leggi la notizia su oasport

