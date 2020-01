Sci alpino oggi in tv, orario Slalom femminile Zagabria 2019: startlist, pettorali e programma (Di sabato 4 gennaio 2020) oggi sabato 4 gennaio si disputa lo Slalom femminile di Zagabria, la Coppa del Mondo 2019-2020 di sci alpino riparte dalla Croazia dove andrà in scena la prima gara del nuovo anno solare. Si preannuncia grande spettacolo per questa grande classica del Circo Bianco: prima manche all’ora di pranzo (13.00), la seconda a partire dalle ore 16.15 quando il sole starà ormai calando in questa bella località balcanica. Mikaela Shiffrin è naturalmente la grande favorita della vigilia, la statunitense ha vinto i tre Slalom stagionali disputati fino a oggi e vuole proseguire nel proprio filotto di successi ma l’americana dovrà comunque stare attenta alla concorrenza guidata dalla slovacca Petra Vlhova che potrebbe anche provare a farle lo sgambetto. CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLO Slalom femminile DI Zagabria ALLE 13.00 E ALLE 16.15 (SABATO 4 GENNAIO) L’Italia non ha ... Leggi la notizia su oasport

