Padova, il Viminale espelle un imam: inneggiava ad Abu Bakr al Baghdadi (Di sabato 4 gennaio 2020) Lavinia Greci Il cittadino, di origini marocchine, è stato allontanato dal territorio nazionale per ragioni di sicurezza. Nel 2018 la moglie lo aveve denunciato per maltrattamenti e lesioni perché si rifiutava di indossare il niqab Era considerato pericoloso perché, in più di un'occasione, avrebbe inneggiato pubblicamente al leader dello stato islamico, Abu Bakr al-Baghdadi, anche tramite il proprio account Facebook. Da lì la decisione di espellerlo dal territorio nazionale. Così, in queste ore, un imam di origini marocchine di 41 anni, residente a Padova e legato al luogo di culto "Al Hikma", è stato allontanato con decreto del ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, per motivi di sicurezza. A riferirlo è una nota del Viminale. I video di propaganda Il 41enne era indagato per aver espresso apprezzamenti allo Stato islamico e sostegno ai jihadisti che stavano combattendo ... Leggi la notizia su ilgiornale

