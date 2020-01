Milano, ragazza stuprata da un uomo conosciuto sui social network: indaga la procura (Di sabato 4 gennaio 2020) Una ragazza di neanche 30 anni si è presentata al centro anti violenza della clinica Mangiagalli di Milano, denunciando di essere stata stuprata da un coetaneo conosciuto sui social network. Sul presunto caso di stupro, avvenuto la notte di Capodanno, indagano la procura del capoluogo lombardo e la polizia postale. Leggi la notizia su milano.fanpage

