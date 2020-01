Lilliana Segre spiazza tutti: “Sì a fiori su tombe fasciste” (Di sabato 4 gennaio 2020) L’Anpi ha chiesto al sindaco di Rapallo di non mettere più i fiori sulle tombe dei caduti dell’Rsi, ma Lilliana Segre a sorpresa è intervenuta sull’argomento, invitando a combattere l’odio. Lilliana Segre, la risposta all’Anpi Lo scorso 29 dicembre l’Anpi (associazione nazionale dei partigiani italiani) ha chiesto al sindaco di Rapallo (Genova) Carlo Bagnasco di non mettere più corone di fiori sulle tombe dei caduti fascisti del Rsi. Una richiesta che però ha voluto condannare Lilliana Segre, senatrice di origine ebraica scampata dallo sterminio degli ebrei durante la seconda guerra mondiale: “I morti sono tutti uguali. Non togliamo le corone a nessuno“. La sezione partigiana di Santa Margherita Ligure-Portofino, infatti, su Facebook in un post aveva espresso il suo totale consenso per la consegna della cittadinanza onoraria alla senatrice ... Leggi la notizia su notizie

