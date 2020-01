Io Scrivo, un documentario struggente sulla scrittura come terapia (Di domenica 5 gennaio 2020) Commuove e appassiona Io Scrivo, il film-documentario realizzato dall'autrice televisiva Matilde D'Errico, creatrice di Amore Criminale e del suo spin off Sopravvissute. Il prodotto, trasmesso in seconda serata su Rai3, ha raccontato le vicende di dodici donne malate di tumore al seno che hanno deciso di frequentare un laboratorio di scrittura presso il Policlinico Gemelli di Roma per imparare a gestire le emozioni derivanti da questo difficile percorso.Nella nostra società per certi versi alcuni argomenti costituiscono ancora un tabù, ma Io Scrivo ha il merito di raccontare tutte le fasi affrontate dalle protagoniste, dalla diagnosi al rapporto medico-paziente. Inoltre l'autrice del documentario ha affrontato nel 2016 un'esperienza di tumore al seno, quindi risulta davvero difficile trattenere l'emozione quando abbraccia l'equipe medica che l'ha curata durante quel periodo difficile ... Leggi la notizia su blogo

