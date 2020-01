Il marchio Sundek diventa italiano (Di sabato 4 gennaio 2020) Il marchio Sundek diventa italiano. Una società modenese ha acquistato il brand californiano celebre per i boxer da mare per i surfisti. ROMA – Il marchio Sundek diventa italiano. Nei primi giorni del 2020 è stata conclusa l’operazione da una società modenese che ha acquistato il brand californiano conosciuto in tutto il mondo per dare via ai boxer da mare dei surfisti ma anche per altri prodotti da uomini e da donne. Le cifre di questa transazione rimangono top secret con la coppia formata da Simona Barbieri e Tiziano Sgarbi che hanno deciso di dare vita alla scommessa per rilanciare nel nostro Paese un brand conosciuto in tutto il mondo. Il marchio californiano Sundek diventa italiano La società guidata dalla coppia italiana ha deciso di acquistare il 100% del capitale Kickoff spa che ha al suo interno il brand Sundek. La sede centrale di questa azienda è a ... Leggi la notizia su newsmondo

