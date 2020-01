Giochi del decennio: What Remains of Edith Finch è incentrato sul lieto fine - articolo (Di sabato 4 gennaio 2020) I videoGiochi sono notoriamente caratterizzati dalla morte, ma raramente tendono ad analizzarla a fondo, per esplorare cosa quella morte significhi, oltre a rappresentare un fallimento, un punto da cui ripartire o una vittoria. What Remains of Edith Finch è forse la più grande eccezione a questa regola. Suddiviso in parti uguali tra una fiction da antologia e una tragedia di una dinastia, è la storia di una famiglia destinata a morire prematuramente, come raccontato dall'ultimo membro rimasto in vita. Come Gone Home moltiplicato per 13, vi piazza in un'enorme casa apparentemente costruita dal Dr Seuss, in cui ogni stanza contiene un oggetto che vi riporta agli ultimi istanti di vita del suo proprietario.Non è la morte che prende il sopravvento sui Finch, ma sono le loro fantasie riguardo alla morte. Sono veicolate dal loro tentativo di immaginare il momento finale, accompagnato da ... Leggi la notizia su eurogamer

