Foggia, bomba fa saltare in aria un suv: vittima denunciò estorsioni. E' terzo attentato in 3 giorni (Di sabato 4 gennaio 2020) attentato nella notte ai danni di dirigente di una residenza sanitaria assistenziale: nel 2018 la sua fu una delle denunce che portò a 30 arresti. Nessun ferito, danni alle altre auto Leggi la notizia su repubblica

