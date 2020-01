FBI 2 e Instict 2 insieme su Rai2 per tre settimane: anticipazioni del 4 e 11 gennaio (Di sabato 4 gennaio 2020) FBI 2 e Instinct 2, questa è l'accoppiata del sabato sera su Rai2 almeno da quando NCIS 16 è finito in panchina per lasciare il posto ai nuovi episodi della serie CBS con Missy Peregrym, Zeeko Zaki, Ebonée Noel e Jeremy Sisto. Sarà proprio la squadra ad aprire la serata occupando il posto lasciato vacante da NCIS 16 andando in onda dalle 21.10 circa con ben due episodi, i primi di questa seconda stagione, dal titolo "Un caso personale" e "A casa con Stacy" in cui l'esplosione di una bomba in un ristorante del Queens diventa un caso personale per Omar, che lo frequentava da ragazzo, essendo cresciuto in quel quartiere. Nel secondo episodio della serata di FBI 2, la squadra è alle prese con il rapimento di un bambino, figlio di una blogger i cui follower diventano tutti possibili sospettati. A seguire, andrà in onda un nuovo episodi di Instinct 2, il nono della stagione, dal titolo ... Leggi la notizia su optimaitalia

