Detto Fatto torna finalmente su Rai 2: dal 7 gennaio si ricomincia (Di sabato 4 gennaio 2020) E’ stato uno tra i pochi programmi delle reti Rai ad andare in ferie nel corso delle feste di Natale ma finalmente si torna in onda. Parliamo di Detto Fatto che ha chiuso i battenti prima di Natale e inaugura il nuovo anno il 7 gennaio 2020 con la prima attesissima e scoppiettante puntata. Il 2019 non è stato un anno semplice per Bianca Guaccero e tutta la squadra di Detto Fatto: varie collocazioni, cambi di rotta e ascolti che non sono mai decollati, oltre agli attacchi gratuiti di personaggi che hanno Fatto parte in passato di questa famiglia. Ma si va avanti e lo si fa sempre con grande stile. Il programma del resto, ha tutte le carte in tavola per fare bene. Che cosa vedremo quindi nella prima settimana di Detto Fatto? Carla Gozzi, Guillermo Mariotto, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi tornano insieme a Bianca Guaccero il 7 gennaio 2020 su Rai 2. Detto Fatto ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

