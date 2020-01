Crevalcore, operatore 118 preso a pugni da magrebino mentre lo aiuta (Di sabato 4 gennaio 2020) Federico Garau Lo straniero, affetto da problemi psichiatrici, ha aggredito il volontario che stava cercando di prestargli soccorso, fratturandogli il naso ed uno zigomo. “Purtroppo sono pazienti molto difficili”, commenta la vittima Arriva da Crevalcore, comune italiano della città metropolitana di Bologna, la notizia dell'ennesimo caso di aggressione commessa nei confronti di un membro del personale sanitario. Stavolta la vittima è un giovane volontario della pubblica assistenza, finito in ospedale dopo essere stato picchiato da un esagitato marocchino che stava cercando di soccorrere. I fatti si sono verificati durante la serata di venerdì 3 gennaio, intorno alle 20:30. Gli operatori del 118 sono intervenuti in via Amendola, dopo la segnalazione del titolare di un bar-kebab, che aveva richiesto assistenza segnalando la presenza di un uomo in evidente stato di ... Leggi la notizia su ilgiornale

