Clementino nella bufera: “Vi benedico in nome della canna” (Di sabato 4 gennaio 2020) Il rapper Clementino è forse nei guai per il concerto di fine anno a Nocera: avrebbe inneggiato all’uso di marijuana Si è verificato un increscioso episodio a Nocera nel concerto di Capodanno, con protagonista Clementino. Il rapper napoletano ha tenuto un’esibizione nel comune della provincia di Salerno e tutto è filato liscio, se non fosse per un’inchiesta, la quale, secondo quanto riportato da Il Mattino, la Digos ha aperto a causa di alcuni suoi comportamenti sul palco. Le Forze dell’Ordine hanno il compito di analizzare attentamente le immagini dello show, durante il quale Clementino avrebbe reiteratamente inneggiato l’uso della marijuana. Non una novità, in quanto l’artista si è schierato già più volte a favore della liberalizzazione delle droghe leggere. E, nel corso della serata a Nocera, avrebbe distribuito bustine ai presenti con filtri e cartine, il tipico kit necessario per ... Leggi la notizia su kontrokultura

KontroKulturaa : Clementino nella bufera: “Vi benedico in nome della canna' - - Bruno__wolfe : Io dopo le polemiche social sul concerto di #clementino in piazza a Nocera nella mia città. - miprincipeB : Stasera ci sarà il concerto di Clementino nella mia città, volevo andarci, ma mi sta passando la voglia. Queste fes… -