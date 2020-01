Chihuahua abbaia ai rapinatori, tragico epilogo vicino a Bergamo (Di sabato 4 gennaio 2020) A Torre Boldone, in provincia di Bergamo, malviventi si sono introdotti in un’abitazione in via Ostani approfittando dell’assenza dei proprietari di casa, tragico l’epilogo. Nessuna pietà neppure per un cagnolino di un chilo e mezzo di peso. I malviventi che hanno rapinato una casa a Torre Boldone, in provincia di Bergamo, non hanno voluto ostacoli … L'articolo Chihuahua abbaia ai rapinatori, tragico epilogo vicino a Bergamo proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

AnnaLizzy68 : RT @Marcoclari1: Maledetti - EttoreTreglia : RT @Marcoclari1: Maledetti - v_napoletano : RT @Marcoclari1: Maledetti -