Chi è Sonia Mosca, la vincitrice di All Together Now 2 (Di sabato 4 gennaio 2020) Partiamo da un fatto che dovrebbe farci riflettere. Poi passiamo alla notizia vera. Nella serata di giovedì 2 gennaio 2020, su Rai 1 Mary Poppins ha conquistato 3.559.000 spettatori pari al 16.2% di share. Su Canale 5 la finale di All Together Now 2 ha registrato 2.851.000 spettatori pari al 16.4% di share. Accade così che un film del 1964, quindi di 56 anni fa, batta il talent di punta, condotto dalla donna di punta della rete ammiraglia Mediaset. Qualcuno a Milano 2 dovrebbe riflettere che c’è qualcosa da rimodulare in azienda… Ora arriviamo al fatto principale e tangibile. Sonia Mosca è la vincitrice della seconda edizione di All Together Now. Una vittoria data a una ragazza che si è presentata con una pettinatura decisamente anni Ottanta, che ricordava notevolmente quella di Marcella Bella a Sanremo mixata con una punk in stile Tina Turner. Insomma, anche in questo caso ... Leggi la notizia su cronacasocial

