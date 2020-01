Checco Zalone, re del botteghino “sconosciuto” su Instagram (Di sabato 4 gennaio 2020) Checco Zalone, re del botteghino “sconosciuto” su Instagram. Il comico è approdato da poco su questo social network e per il momento non riscuote molto seguito. Sembra strano che un personaggio noto come Checco Zalone che con il suo film Tolo Tolo appena uscito nelle sale sta battendo ogni record italiano di spettatori sia poco … L'articolo Checco Zalone, re del botteghino “sconosciuto” su Instagram è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

marattin : Cosa c’entra Checco Zalone con il presidente della Commissione Bilancio della Camera? - insopportabile : A me il film di Checco Zalone non è dispiaciuto ma non mi ha convinto del tutto. Comunque mi riservo un giudizio p… - FiorellaMannoia : Checco Zalone da record, batte se stesso e incassa oltre 8,6 milioni in un solo giorno - -