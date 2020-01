Belluno, bimba alla mamma: “Ho mal di testa”. Poi accusa un malore e muore (Di sabato 4 gennaio 2020) Una bimba bellunese di 9 anni è morta ieri mattina 3 gennaio, dopo essere stata trasportata d’urgenza con l’elicottero all’ospedale di Treviso da San Pietro di Cadore, dove era in vacanza con la nonna e con la propria madre, medico. Una bambina bellunese di 9 anni è morta ieri mattina, 3 gennaio, dopo essere stata trasportata d’urgenza con l’elicottero all’ospedale di Treviso da San Pietro di Cadore, dove era in vacanza con la nonna e con la propria madre, medico. La bimba lamentava dolori alla testa e subito dopo ha accusato il malore. All’origine della morte, avvenuta per arresto cardiocircolatorio, probabilmente un evento cerebrale, un aneurisma. Leggi la notizia su limemagazine.eu

LimeMagazineU : Belluno, bimba alla mamma: “Ho mal di testa”. Poi accusa un malore e muore - PinoAikiShiatsu : «Mamma ho un forte dolore alla testa»: il cuore si ferma, bimba muore a 10 anni - zazoomnews : Belluno, bimba alla mamma: “Ho mal di testa”. Poi accusa un malore e muore -