Autostrade pronta a trattare col Governo: "Rischiamo fallimento" (Di sabato 4 gennaio 2020) “Noi siamo sempre stati disponibili al confronto con il Governo. Abbiamo già avanzato le nostre proposte. Con importanti investimenti a carico della società e una serie di compensazioni, oltre alle risorse per Genova e alle esenzioni per ridurre i disagi di chi viaggia. Vogliamo realizzare investimenti per 13 miliardi di euro nei 18 anni rimasti della concessione”. Lo dice Roberto Tomasi, ad di Autostrade per l’Italia, intervistato dal Corriere della Sera.“Comprendo la diffidenza - osserva il manager - È innegabile che dobbiamo fare uno sforzo straordinario per riconquistare la fiducia degli italiani. Stiamo mettendo in campo tutto quello che abbiamo per realizzare una profonda discontinuità su molti piani”.“Siamo pronti - aggiunge Tomasi - a continuare un confronto con il Governo per evitare che sia distrutto un patrimonio ... Leggi la notizia su huffingtonpost

HuffPostItalia : Autostrade pronta a trattare col Governo: 'Rischiamo fallimento' - Yogaolic : RT @HuffPostItalia: Autostrade pronta a trattare col Governo: 'Rischiamo fallimento' - 3DaysofCondor : Autostrade pronta a trattare col Governo: 'Rischiamo fallimento' -