ATP Cup 2020: Italia costretta a vincere con la Norvegia. Fognini e compagni a caccia del riscatto (Di sabato 4 gennaio 2020) vincere per restare in vita. Non ci sono altre possibilità per l’Italia nella seconda giornata della fase a gironi dell’ATP Cup 2020. Dopo la sconfitta per 3-0 contro la Russia, gli azzurri si preparano a vivere la sfida contro la Norvegia, che è stata protagonista di una delle grandi sorprese di questo avvio di competizione, superando per 2-1 gli Stati Uniti. Si giocherà nella notte Italiana, con il primo singolare che prenderà il via alle 3 del mattino e vedrà impegnati Stefano Travaglia e Viktor Durasovic, poi spazio a Fabio Fognini e Casper Ruud ed infine il doppio. Proprio Casper Ruud è stato l’eroe all’esordio per la Norvegia. Il Next Gen, numero 54 della classifica mondiale, ha prima vinto un’infinita battaglia con John Isner e poi ha trascinato Durasovic nell’incredibile successo in doppio contro una coppia americana sicuramente più quotata. ... Leggi la notizia su oasport

sportface2016 : #ATPCup - Come vedere in diretta il match tra #Nadal e #Basilashvili - sportface2016 : #ATPCup - Come vedere in diretta il match tra #Djokovic e #Anderson - zazoomnews : LIVE Atp Cup 2020 4 gennaio in DIRETTA: 1-1 tra Cilic e Novak più tardi tocca Djokovic e Nadal! - #gennaio… -